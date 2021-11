«L'angoisse que chaque jour soit un dimanche»

La retraite, c'est loin, on a le temps... un peu de négligence au risque de ne pas être vraiment prêt quand le jour J arrive. «Notre monde est construit sur la jeunesse, la beauté, la performance... alors les risques existent lorsqu'on perd soudainement son statut professionnel», explique Henri Feit. L'homme de 62 ans est passé par là et s'est décidé à accompagner les gens suffisamment tôt pour éviter la chute. Surtout psychologique. «Dépression, maladie, dépendance à l'alcool...», énumère cet ancien employé du secteur financier devenu «coach de pension bénévole» au Luxembourg.

Il prévient, il n'est pas «psychologue», reste que ses conseils impulsent une réflexion, «une autre approche de la vie». Henri Feit a intégré l'initiative lancée par le ministère de la Famille et le «RBS - Center fir Altersfroen», et il intervient lors de conférences auprès des communes, de clubs seniors, d'asbl et au sein des entreprises. «Parfois même sous forme d'entretiens personnels. 55 ans, selon moi, c'est le bon moment pour commencer à organiser son retrait du travail», dit-il. Mais comment gérer au mieux la transition?

«Il faut faire le point sur sa vie, ses envies. Une forme d'inventaire sur ses finances, son logement, ses plaisirs, ses forces et faiblesses. Comment utiliser le temps et la liberté désormais disponibles?», explique Henri Feit. La principale crainte? «Que tous les jours soient comme un dimanche! Pourtant, entre 60 et 90 ans, il y a 30 ans à occuper, on ne le réalise pas toujours». La clé dans tout cela, c'est d'en avoir conscience, maintenir le lien social et de faire des choses pour soi.

«Par exemple, il est important de voir si on "doit" garder les petits-enfants ou si on "veut" garder les petits-enfants... il faut faire les choses par plaisir et trouver un équilibre», note M. Feit. Lui-même a travaillé 35 ans en clientèle et craignait la perte d'effervescence au passage à la retraite. «Je suis vieux mais je suis encore jeune», résume-t-il. Et c'est le message qu'il veut faire passer.

