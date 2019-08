Comment accéder à la Schueberfouer?

Avec près de 2 millions de visiteurs à chaque édition de la Schueberfouer, les abords du champ du Glacis seront encombrés ces 20 prochains jours. Les autorités tentent donc de convaincre les amateurs de manèges d'utiliser les transports en commun, renforcés dès ce vendredi pour l'ouverture prévue à 17h. Il est conseillé aux automobilistes d'utiliser les parkings en périphérie puis de prendre les navettes. Le stationnement sera rendu payant dans les quartiers du Limpertsberg, du Pfaffenthal et du Rollingergrund, des lundis aux vendredis jusqu’à 1h, et les samedis et dimanches de 14h à 1h. Et cela pendant toute la durée de la foire, à l'exception, bien entendu, des résidents avec vignettes.

Les parkings bien desservis

Les Parc&Ride Bouillon et Luxembourg-Sud A + B, qui offrent 24h de stationnement gratuite, et le Parking du Stade, payant, seront desservis par des navettes spéciales (lignes 37 et 39) circulant toutes les 10 minutes. Les parkings payants, Auchan, Luxexpo, Coque, Erasme, Place de l’Europe et Trois Glands se trouvent sur les arrêts du tram.

La ligne régulière 18, renforcée, dessert le Parc&Ride Kockelscheuer (24h gratuites) et le Konrad Adenauer (payant du lundi au vendredi entre 8h et 18h). À noter que cette année le parking rond-point Schuman est fermé de ce vendredi à minuit au 12 septembre à 01h (sauf abonnés).

Le tram gratuit

Pendant la durée de la Schueberfouer, le tram est gratuit et ses horaires sont étendus. Il circulera des lundis au jeudis jusqu’à 1h30, les vendredis et les samedis, jusqu’à 02h23 et les dimanche, jusqu’à 1h48 (dernier départ de la place de l'Étoile en direction de Luxexpo). La cadence sera renforcée avec un tram toutes les 6 à 8 minutes jusqu’à 22h et ensuite toutes les 10 à 15 minutes.

Un large choix de bus

Les lignes régulières des autobus de la Ville de Luxembourg (AVL) seront gratuites entre le quartier de la Gare, le centre-ville et la Schueberfouer, à partir de 18 h en semaine et de 12 h les dimanches. Les samedis, le transport est gratuit toute la journée sur toutes les lignes AVL. Certains trajets ont été légèrement modifiés en raison de la foire. En semaine (à l’exception des nuits de dimanche à lundi), des courses supplémentaires nocturnes circuleront au départ de l’avenue de la Porte-Neuve.

Les City Night Bus circulent les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche, jusqu’à 4h du matin. Enfin, des navettes et courses de bus spéciales sont mises en place par le département ministériel des transports, les CFL et certaines communes. Elles sont consultables sur le site de la centrale de mobilité.

(sg/L'essentiel)