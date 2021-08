Des animaux comme vous n'en avez jamais vu

«C’est une belle perspective, quelque chose de nouveau qui n’a pas encore été vu ici». Olivier Meli, qui photographie les animaux depuis trois ans, s’est lancé cette année dans une série de photos plutôt originales, avec des chiens et des chats, mais aussi une chèvre, vus d’en bas, un projet qu'il baptise «Upside Down by MuppeSchnuff».

Pour œuvrer, le Luxembourgeois de 39 ans, qui dit pratiquer la photographie comme un «hobby professionnel», s’est inspiré d’un photographe lituanien, qui avait mis au point un procédé en 2016. «J’ai fait faire une table sur mesure, haute de 1,10 m, large de 85 cm et longue de 1,40 m», explique Olivier Meli. Le tout est placé au milieu de tissus noirs, avec deux flashs et, sous la table, l’appareil photo. L’animal est placé sur la table transparente, le photographe joue avec lui pour le faire bouger et déclenche son appareil photo.

«Avec les chats, c'est facile»

«Au début, les chiens sont un peu stressés, mais dès que je joue avec les biscuits, ça va mieux. Ça se passe très bien», raconte Olivier Meli. Seul un chien a paniqué au moment où les flashs se sont déclenchés, mais «la propriétaire m’a dit qu’il avait déjà très peur des éclairs pendant les orages». Et pour les félins, c'est encore plus facile. «Les chats ne veulent plus descendre de la table, ils aiment bien être en hauteur», sourit le «MuppeSchnuff Photography».

Et dans l’ensemble, les réactions sont enthousiastes. «Les premières photos sur Facebook ont suscité des réactions très positives», explique le photographe. Dessinateur de plans d'intervention de sécurité dans le civil, le photographe a œuvré récemment au parc animalier d’Esch-sur-Alzette. «Avec la chèvre, c’était impressionnant. Il a fallu mettre une couverture sur la table et l’enlever très doucement», se rappelle-t-il.

(jw/L'essentiel)