De nouvelles étiquettes arrivent en magasin

Ces étiquettes énergétiques mises en place par l'Union européenne ont aidé bon nombre de clients dans la recherche d'appareils économes. Dès le 1er mars, ces étiquettes vont évoluer pour apporter plus de clarté, car les différences parfois minimes entre les catégories existantes n'étaient plus évidentes à décrypter (A+++ et A++ par exemple). Cette évolution passera par un changement progressif du système de classification, qui s'établissait de A+++ à D. Il sera progressivement remplacé par une classification plus simple, allant de A (produits les plus efficaces) à G (produits les moins efficaces). Un QR code sera également ajouté, qui permettra au grand public d'accéder à une base de données européenne sur l’étiquetage énergétique (EPREL).

Ces nouvelles étiquettes concernent de nombreux produits: les lave-linge, les lave-linge séchants ménagers, les téléviseurs, les écrans d’ordinateur, les réfrigérateurs, les congélateurs, les caves à vin et les lave-vaisselle ménagers. Dès le 1er septembre, ce sera au tour des lampes électriques d'être équipées de ces nouvelles étiquettes. D'autres groupes de produits suivront, a indiqué le ministère de l'Économie, dans un communiqué.

Les détaillants disposeront de 14 jours ouvrables pour remplacer l’ancienne étiquette énergétique sur tous les produits en question dans les magasins physiques et en ligne. «Ces remaniements auront pour but de garantir que les fabricants continuent à innover et mettent en place des produits plus durables et plus économes en énergie, tout en avantageant le consommateur», conclut le ministère.

