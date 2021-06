«Tous les infirmiers ont été mis dans le même panier»

Trois mois après les restaurateurs, c’est au tour des soignants de se mobiliser face au Cercle Cité. Depuis les restrictions sanitaires liées au Covid, la place d’Armes de Luxembourg est en effet devenue le lieu de toutes les revendications.

Avec un objectif direct et immédiat: se faire entendre auprès des députés. Les soignants, mis à rude épreuve avec la pandémie, demandent ainsi une meilleure reconnaissance de la profession.

Malgré la présence du soleil et la proximité de nombreuses terrasses, Sébastien, infirmier anesthésiste au CHL, n’est pas là «pour prendre une bonne bière».

«On est surtout là pour montrer notre mécontentement par rapport à la réforme du métier au Grand-Duché. Tous les infirmiers (anesthésistes, bloc opératoire ou sage-femme,...) ont été mis dans le même panier, et il n’y a plus de distinctions. Le temps supplémentaire consacré à nos études n’est plus valorisé. On veut simplement être reconnu sur notre valeur et au niveau de nos diplômes. Pour les futurs infirmiers, on réclame le niveau bachelor (bac+3) et pour les spécialisations, deux ans supplémentaires en master (bac+5)».

Et le son de cloche est identique auprès de l’Association luxembourgeoise des infirmières en pédiatrie (ALIP). «Laisser les infirmiers spécialisés au niveau bachelor des soins généraux, cela ne correspond à aucune logique», déplore Melinda Duarte, la présidente, «car pour faire une spécialisation de deux ans, il faut d’abord avoir fait la formation de trois ans. Alors que la crise sanitaire est encore dans toutes les mémoires, on a l’impression d’être oublié. Déjà, alors que tout cela n’est pas très loin... On aime notre profession, mais on a peur que la prochaine réforme démotive les jeunes qui devront, un jour, prendre notre relève. On demande juste à nos dirigeants d’écouter les professionnels sur le terrain».

(Frédéric Lambert/L'essentiel)