L'ex-​​princesse Tessy était également présente

Des têtes connues, il y en avait surtout aux premiers rangs de la cathédrale, ce samedi matin, à l'occasion des funérailles du Grand-Duc Jean. Toute la famille grand-ducale était naturellement présente pour l'ultime adieu au défunt souverain. Et, un peu plus loin, parmi les fidèles vers le milieu de la cathédrale se trouvait même l'ex-princesse Tessy.

Le divorce de Tessy et du prince Louis a été officialisé le 4 avril dernier et la princesse s'appelle désormais Tessy Antony-de Nassau. L'officialisation du divorce lui a fait perdre son rang de princesse royale et elle n'est plus membre de la famille grand-ducale. C'est pourquoi elle n'était pas dans les premiers rangs à la cathédrale. Mais cela ne lui a visiblement pas fait perdre son attachement et son respect pour le Grand-Duc Jean.

(jw/L'essentiel)