Le pays limite la casse sur l'assurance maladie

Romain Schneider, ministre de la Sécurité sociale, s'est exprimé devant la presse mercredi à l'issue de la réunion comité quadripartite afin de présenter la situation financière de l’assurance maladie-maternité. Un état des lieux qui s'avère plus réjouissant qu'attendu.

La Caisse nationale de santé affichait ainsi un déficit de 12,4 millions d'euros en 2020 (contre un excédent de 102 millions d'euros en 2019) en raison de la pandémie de coronavirus. Un moindre mal considérant la crise sanitaire, même si la contribution de l'État a beaucoup aidé (200 millions d'euros en 2020 et 82 millions par an entre 2021 et 2023).

Un surcoût moins important que prévu

Les surcoûts de l'année écoulée n'ont pas été aussi élevés que prévu initialement concernant le congé pour raisons familiales (238 au lieu de 250 millions d'euros), la prise en charge de l’indemnité pécuniaire de maladie (132 au lieu de 149 millions d'euros) ou encore le congé pour soutien familial, nouvellement introduit (350 000 au lieu d'un million d'euros).

Toutefois, il est à noter que les mesures du congé pour raisons familiales élargi et le congé pour soutien familial sont toujours en place en 2021, et s’élèvent déjà à plus de 24 millions d’euros pour les mois de janvier et de février. Des coûts supplémentaires sont donc à prévoir. D'où la nécessité d'une nouvelle évaluation du ministère des Finances dans les prochains mois.

Les réserves vont diminuer

Concernant la situation financière de l'assurance maladie, les dépenses ont augmenté de 21,8% pour s'établir à 3,8 milliards d'euros en 2020. Les mesures contre la pandémie mise à part, l'augmentation n'aurait été que de 9,3%. Dans le même temps, les revenus n'ont augmenté que de 5,5% (hors contribution de l'État de 386 millions d'euros). Les réserves sont ainsi passées de 971,3 millions d'euros en 2019 à 958,9 millions d'euros en 2020.

Même dynamique en 2021. Les dernières estimations montrent un déséquilibre financier d'environ 212,9 millions d'euros. Les revenus ne couvriront pas non plus les dépenses courantes de l'année prochaine, et les réserves ne dépasseront pas 746 millions d'euros à la fin de l'année. Elles resteront néanmoins au-dessus de la limite de 10 % fixée dans le Code de la sécurité sociale.

