Course poursuite à 130 km/h vers Tuntange

Ce mercredi matin, vers 6h à Bour, la police a remarqué un véhicule qui avait évité un contrôle routier au début du mois. Par conséquent, une patrouille s'est mise à le poursuivre et une autre l'attendait à un point de contrôle sur la N12.

À l'approche du point de contrôle, le chauffeur s'est arrêté. Mais alors qu'un policier passait devant le capot pour se diriger coté conducteur, l'automobiliste a accéléré. Le policier a dû éviter la voiture et l'homme a pris la fuite en direction de Tuntange. Une course poursuite a alors commencé entre lui et la police, à une vitesse de 130 km/h.

À l'entrée de Tuntange, la police a perdu la trace du chauffard, mais l'a finalement interpellé sur son lieu de travail. L'homme n'avait pas de permis de conduire et les documents du véhicule n'étaient pas en règle. Sur ordre du ministère public, la voiture a été confisquée et des poursuites pénales ont été engagées contre le conducteur.

