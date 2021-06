Federico dans l'espace pour le Luxembourg?

Un rêve de gosse. Enfant déjà, à Milan, Federico Giusto avait des étoiles dans la tête. Cela ne l'a jamais quitté. Alors quand l'Agence spatiale européenne (ESA) a annoncé chercher ses futurs astronautes, il n'a pas hésité une seule seconde.

Arrivé au Luxembourg en 2008 avec sa famille, Federico a bâti son rêve sur les bancs de l'International School of Luxembourg, puis à l'Université anglaise de Loughborough. «J'ai eu de la chance. Quand je suis parti en 2013, l'industrie spatiale en était encore à ses débuts au Luxembourg. Cinq ans plus tard, beaucoup d'entreprises s'étaient implantées et j'ai pu revenir». Depuis deux ans et demi, l'ingénieur italo-luxembourgeois de 27 ans travaille pour ispace Europe, à Hollerich, qui doit poser l'an prochain ses premiers rovers (robots vagabonds) sur la Lune.

«Savoir prendre des décisions difficiles tout en restant cool»

Et le Strassenois se verrait bien imiter Thomas Pesquet et les grands astronautes italiens, mais sous les couleurs du Grand-Duché. «Je ne suis pas surpris qu'il y ait tant de candidats luxembourgeois vu le travail réalisé ici dans l'industrie, à l'Université et même dans les écoles. Le pays est devenu un acteur clé». Beaucoup de ses collègues résidents étrangers ont aussi postulé. Cet «objectif impossible» pour tant de passionnés a pris forme.

«Je veux travailler pour ça», dit Federico, espérant d'abord faire partie des 1 500 à franchir la première étape de sélection. Encore jeune, il se réjouit aussi de l'ouverture d'une réserve d'astronautes qui offre de nouvelles possibilités. «Cela peut permettre à ceux qui ne seront pas à plein-temps de continuer le développement professionnel dans leur entreprise. Puis de sauter sur l'occasion si elle se présente». Il constate aussi que l'industrie spatiale ne n'est plus seulement l'apanage des agences. L'engagement d'entreprises privées aide le secteur spatial à accélérer. Et sans doute ne faudra-t-il pas attendre dix ans avant la prochaine campagne de recrutement.

Quelles qualités faut-il? «Savoir prendre des décisions difficiles tout en restant cool, être physiquement au top, faire preuve de logique, s'intégrer dans un collectif...», liste-t-il. Et pour l'environnement multiculturel, grâce au Luxembourg, il ne sera pas dépaysé.

(Nicolas Martin / L'essentiel )