Quand un grand chef étoilé et un poids lourd de la distribution se rencontrent, qu’est-ce qu’ils se racontent? Des histoires d’alimentation! L’enseigne Cactus, et René Mathieu, par le biais de la société My Roots, qu’il a cocréée avec Mario Willems (pour contribuer à un avenir plus sain à travers la gastronomie) viennent de sceller un partenariat sur un socle de valeurs communes: la santé, l’approvisionnement local, la saisonnalité, l’anti-gaspillage et la dimension environnementale. «Nous sommes pionniers du Nëmmen dat Bescht ( seulement le meilleur) et nous n’allons pas arrêter de l’être. C’est notre promesse à la génération d’après», a rappelé Laurent Schonckert, administrateur-directeur de Cactus.

Le partenariat avec René Mathieu, meilleur chef végétal du monde en 2021 et élu chef de l’année 2021 par Gault & Millau Luxembourg, s’inscrit dans ce contexte. «Nous partageons avec Cactus la même philosophie. Nous voulons mettre en exergue les produits locaux, la diversité, être attentif à la nature qui nous entoure. En somme, nous voulons consommer mieux. Et le projet que m’a proposé Cactus allait dans ce sens», a souligné celui qui est à la tête du restaurant La Distillerie au château de Bourglinster.

Concrètement et dès le 26 janvier, le chef distillera ses précieux conseils dans les publications de Cactus. Une page entière baptisée «Changeons! Agissons!», réalisée tous les mois dans laquelle René Mathieu parlera de ses cueillettes sauvages, fera la part belle aux légumes de saison et présentera une recette dont il a le secret. De son côté, Cactus va encore accélérer sa démarche qualitative et aller plus loin dans ses valeurs. «Au fil des mois, nous allons davantage mettre en valeur les produits locaux et durables dans nos rayons», confiait Marc Hoffmann, le directeur marketing de Cactus.

(Gaël Padiou/L'essentiel)