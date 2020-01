«L'éducation sexuelle doit être plus inclusive»

«L'essentiel»: Avez-vous encore des revendications par rapport au projet de loi sur les stages?



Vicky Reichling, porte-parole de l'Union nationale des étudiant-e-s du Luxembourg (UNEL): Oui. Nous voulons qu'un stage puisse être renouvelé une seule fois par une entreprise et avec une latence d'au moins trois mois pour éviter le travail caché.

Sven Bettendorf, président de l'Association des cercles d'étudiants luxembourgeois (ACEL): Nous craignons que l'obligation de rémunération des stages devienne un problème pour les étudiants tributaires d'un stage pour la réussite de leurs études. Nous réclamons le statut de rémunération facultative pour les stages obligatoires.

Quels sont vos grands dossiers pour l'année?



VR: Rendre les cours d'éducation sexuelle au lycée plus inclusifs en s'adressant aussi aux gays, lesbiennes, bi, trans, etc. Et nous voudrions qu'ils soit plus axés sur l’affectif, les relations humaines et les rapports entre les genres, et prennent en compte les nouvelles technologies qui ont changé la donne.

Ensuite, il y a le processus européen de Bologne destiné à évoluer. Au niveau local, nous voudrions en profiter pour rendre l'accès aux études supérieures plus diversifié. Pour que les étudiants ne se limitent pas à des enfants dont les parents ont eux-mêmes fait des études ou qui viennent d'un milieu social élevé.

SB: Nous proposerons davantage de destinations dans notre programme «étudiant d'un jour», notamment des destinations qui ne sont pas accessibles en bus. Cette année, nous allons partir à Berlin. L'an dernier, 400 lycéens ont pu en profiter. Ensuite, les critères concernant la taxe d'habitation en France doivent être rendus plus clairs pour les étudiants luxembourgeois.

Quels sont les événements qui marqueront 2020?



VR: 2020 est une année spéciale. En septembre, l'UNEL fêtera ses 100 ans! Son histoire a été agitée. Au siècle passé, l'abolition du service militaire obligatoire a été une grande victoire et, dernièrement, ce sont les stages et leur rémunération.

SB: Cette année aura lieu notre 20e Bal d'étudiants (17 juillet), que nous sommes déjà en train de préparer. Pour célébrer l'événement, nous allons davantage souder les cercles d'étudiants et leur mettre plus de moyens à disposition.

(Recueilli par Ana Martins et Séverine Goffin/L'essentiel)