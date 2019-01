L’inflation s’est élevée à 1,5% l’an dernier

Les prix continuent d’augmenter au Luxembourg. L’inflation s’est établie à 1,5% sur l’année 2018, contre 1,7% l’année précédente, selon les chiffres annoncés mercredi par le Statec. Cela reste beaucoup plus que les trois années précédentes, lors desquelles le taux restait entre 0,3 et 0,6%.

Les carburants et les produits pétroliers ont vu leurs prix fluctuer ces derniers mois. S’ils ont diminué de plus de 6% entre novembre et décembre, ils ont augmenté de 5,5% en un an, d’après les données officielles. Sur douze mois, les prix des biens et service ont progressé de 2,5%, un peu plus rapidement que ceux des produits alimentaires (2,35%).

Il faudra attendre un peu pour l’indexation automatique des salaires, dont la dernière tranche est tombée en août. L’indice des prix sur lequel est basé le calcul de l’index est passé de 861,53 à 862,44 points. Or, l’augmentation des salaires et pensions se déclenchera à 873,94 points. Aucune nouvelle date n’a été avancée. Les dernières prévisions tablaient sur la fin de l'année 2019.

(jg/L'essentiel)