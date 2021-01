Une première promo de pompiers professionnels

C’était une des promesses de la réforme des secours entrée en vigueur le 1er juillet 2018: après deux ans de formation, 29 pompiers professionnels formés (26 cadres de base et trois officiers) ont officiellement rejoint les rangs des secours luxembourgeois, aux côtés des 588 professionnels et des quelque 3 800 bénévoles qui portent chaque jour assistance à la population luxembourgeoise.

Après une année de formation dans les domaines du «secours à la personne» et de «l’incendie-sauvetage», ponctué de stages pratiques, les stagiaires ont fait leurs premières armes lors d’une année de perfectionnement. À noter que les officiers ont aussi suivi une formation parallèle axée plus spécifiquement sur les compétences managériales et de commandement.

Une autre campagne de recrutement sera lancée au printemps pour, à terme, atteindre entre 600 et 800 professionnels. Les candidats doivent répondre à un certain nombre de critères (avoir 18 ans, avoir une taille minimale de 165 cm, être ressortissant d'un État membre de l'UE, connaissances des trois langues, avoir le permis B...).

En 2019, le CGDIS a réalisé 60 979 interventions, soit en moyenne 167 par jour, pour une intervention toutes les neuf minutes.

(mc/L'essentiel)