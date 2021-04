L'Adem veut anticiper les demandes d'emploi

L'essentiel: Face à un marché de l'emploi en pleine mutation, quel changement l'Agence pour le développement de l'emploi (Adem) va-t-elle entreprendre?

Isabelle Schlesser, Directrice de l'Adem. À partir du mercredi 28 avril 2021, le JobBoard disponible sur adem.lu sera accessible à des personnes qui ne sont pas demandeuses d'emploi à l'Adem et ces personnes pourront se connecter sans aucune formalité. Elles pourront consulter une partie des offres d'emploi que les entreprises ont décidé de rendre publique. Grâce aux coordonnées de l'entreprise, elles pourront directement postuler.

Peut-on parler d'une petite révolution par rapport à l'Adem? On imagine que la demande va ainsi augmenter dans les prochains jours.

Pour nous, on peut effectivement parler d'une petite révolution. Elle répond très bien au marché actuel de l'emploi. On sait qu'un certain nombre de personnes doivent se réorienter et ne sont pas encore au chômage. Heureusement. Mais on souhaite tout de même leur offrir un service en ayant accès aux offres d'emploi, gratuitement, sans préinscription et en toute autonomie. En tant qu'Adem, notre service, c'est de mettre la plateforme à disposition avec un moteur de recherche, sans avoir besoin de contacter un conseiller et sans préfiltrage des candidatures.

La crise du Covid-19 a-t-elle accéléré toutes ces réformes au niveau de l'Adem?

Les réflexions étaient déjà en place depuis une bonne année et la pandémie n'a fait qu'accélérer des tendances sur le marché de l'emploi. On doit toujours s'efforcer de concevoir des choses qui correspondent aux besoins. La grande nouveauté, c'est de voir des gens qui ne sont pas au chômage, mais qui ont peur de perdre leur emploi. Ils veulent donc prendre les devants. Et là, on est donc dans un cadre de prévention du chômage. Il ne faut pas attendre que le futur demandeur vienne s'inscrire. On ouvre l'accès au JobBoard et ceux qui le souhaitent pourront consulter les offres d'emploi pour pouvoir postuler directement.

Depuis un an, des gens ont changé de travail ou d'orientation tout en restant en télétravail depuis chez eux. On imagine que dans ces conditions, les manières de postuler ont, elles aussi, changé?

Bien sûr, les manières de postuler ont beaucoup changé. La pandémie implique aussi que les personnes qui n'avaient pas encore les compétences digitales ont dû les acquérir. Cela, c'est le côté positif. De plus en plus de personnes vont pouvoir recourir à ces services électroniques sur une plateforme très simple d'utilisation. Avant la pandémie, ces mêmes personnes n'auraient sans doute pas fait ces choix. Aujourd'hui, on peut postuler facilement sans se déplacer à partir d'un simple site Internet.

