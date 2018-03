Secteur bancaire: les discussions vont bon train

Le 24 novembre, les syndicats représentés dans le secteur bancaire (ALEBA, OGBL-SBA et LCGB-SESF) avaient dénoncé la convention collective de travail signée en 2014 et valable jusqu’à la fin 2017, en théorie. Et ils avaient demandé l’ouverture de négociations en vue du renouvellement de cette convention collective.

Depuis, les discussions vont bon train. Jeudi, après un mois de mars où chacun (l’inter-syndicale et l’Association des banques et banquiers Luxembourg) a étudié les propositions de l’autre, une nouvelle réunion avait lieu. «L’ABBL a demandé du temps supplémentaire pour analyser les contre-propositions de l’inter-syndicale, voire les valoriser, et a proposé d’en rediscuter lors de la prochaine réunion de négociation», ont dit les syndicats. Les protagonistes se reverront le 19 avril pour un nouveau tour de table.

En attendant, la convention collective expirée à la fin de l’année dernière devrait continuer à s’appliquer au moins jusqu’à la signature d’un nouveau texte venant remplacer l’ancien. «La convention dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ou dès la constatation de l’échec des négociations résultant du constat de non-conciliation», peut-on en effet lire à l’article 2 de la convention collective Sans accord sur une nouvelle convention d’ici là, les primes de juin négociées il y a quatre ans devraient être payées cette année.

(Patrick Théry/L'essentiel)