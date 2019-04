Un tour de vélo à travers l’histoire du pays

Deux ministres en train de pédaler. La scène s’est passée vendredi après-midi, lorsque Lex Delles (DP), en charge du Tourisme, et Sam Tanson, sa collègue de la Culture (Déi Gréng), ont inauguré l’Unesco Bike Tour, un circuit qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir le patrimoine de Luxembourg et ses alentours. Ils étaient accompagnés de la bourgmestre de la capitale Lydie Polfer (DP).

Le circuit de 9,5 km propose un trajet les sites classés par l’Unesco en 1994. Le cycliste amateur passe ainsi sous les ponts, sur les cours d’eau, traverse la vallée de la Pétrusse, les quartiers du Grund, de Clausen ou encore le Pfaffenthal. Il passe ainsi à proximité de sites vieux de plusieurs siècles.

Des guides eplicatifs

«Cette ville a de l’histoire. Mais elle n’est pas un musée, c’est un lieu de vie», a réagi Sam Tanson une fois descendue de son deux-roues. Des explications sont disponibles via les plateformes Izi-Travel et Sporticle, afin d’en apprendre plus sur les monuments et lieux, en plus de les contempler. Alex Tourski, fondateur d’Izi-Travel, veut encore développer le concept, avec d’autres explications audio. «Imaginez pas exemple si le Grand-Duc en personne racontait l’histoire du pays», s’enthousiasme-t-il.

«L’Unesco Tour en vélo est facile, agréable et se fait sans efforts grâce aux bicyclettes à assistance électrique», s'est réjouit Lydie Polfer. Certaines sont d'ailleurs disponibles en libre-service le long du nouveau parcours. Ce dernier est consultable sur un plan traduit en cinq langues, que l'on peut trouver gratuitement au Luxembourg City Tourist Office.

(Marlene Brey/L'essentiel)