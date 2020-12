Craignant le virus il ne veut pas mettre son fils à l'école

«90 leçons manquées non excusées», du 23 octobre au 30 novembre. Tom* a reçu début décembre la lettre de la commune de Steinsel. Elle lui demande de remettre au plus vite son fils à l'école. «La mise à l'écart d'une classe prononcée par le ministère de la Santé ne dispense pas l'enfant de son obligation de fréquenter l'école», stipule le courrier.

Son fils de quatre ans n'y est plus allé depuis octobre. À l'époque, suite à un cas de Covid, sa classe et une autre sont placées en quarantaine. Son fils est testé le soir même et le sera à nouveau six jours plus tard. Entre-temps, l'école lui indique que l'enfant peut revenir à l'école et que sa classe sera isolée. «J'ai trouvé cela ridicule et j'ai décidé de ne plus l'envoyer». Après quelques jours, l'enseignante signale ces absences. Jugeant les mesures à l'école «pas efficaces», Tom se sent conforté quand douze cas y sont décelés, quatre semaines plus tard.

«Ma famille fait tout pour s'isoler»

«Je suis en télétravail, je fais mes courses au drive, ma famille fait tout pour s'isoler» dit-il, craignant «les effets à long terme du virus, même chez les enfants». «Je trouve qu'à quatre ans c'est un désavantage de ne pas aller à l'école mais pas si grave, si nous pouvons le garder. (...) Peut-être ai-je trop peur mais je n'ai pas de garanties».

«L'enfant doit fréquenter l'école pour son plus grand bien social et scolaire. Un mois n'est pas négligeable à cet âge. Ils assimilent tant de choses», insiste Muriel Hacart, responsable du service sociopédagogique de la commune, qui invoque la loi du 6 février 2009 et précise que la situation est «revenue à la normale».

«Je veux avoir le choix»

Pour Tom il ne s'agit pas de porter une cause, d'être un exemple. Il précise que son fils a été traité pour de l'asthme, mais admet que tous les parents sont dans la même situation. «L'obligation scolaire est bonne. Je n'ai pas voulu le garder deux mois à la maison. Dans ces circonstances, je veux avoir le choix de le faire si j'en ai la possibilité». Une manière aussi de limiter les risques dans son activité professionnelle.

«La commune a autre chose à faire que communiquer avec les parents qui font leur truc. Ma priorité est le bien être de ma famille et je me suis dit que c'était la meilleure façon de la protéger». Renseignements pris sur les recours possibles, il s'apprête à remettre son fils à l'école et attend le vaccin qu'il fera «dès qu'il en aura la possibilité».

*Le prénom a été changé

(Nicolas Martin/L'essentiel)