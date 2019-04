Des vélos électriques interdits à la vente

Les vélos électriques ont été passés au crible par l'Institut luxembourgeois de la normalisation, de l'accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS). Celui-ci a réalisé des contrôles administratifs et techniques sur la conformité de vélos à assistance électrique (VAE) vendus au Luxembourg.

L'ILNAS a sélectionné douze produits de différentes marques: neuf avec une vitesse maximale de 25 km/h et trois pouvant aller à 45 km/h. Leurs prix: entre 800 et... 4 000 euros. Ils ont tous été testés sur des aspects administratifs et techniques, notamment pour vérifier la vitesse maximale, l'efficacité du freinage et la solidité des engins.

«Risque élevé, voire grave»

Côté administratif, sept des douze vélos n'étaient pas conformes en termes de marquages, étiquetages et autres documents obligatoires. Fabricants et distributeurs concernés ont été contactés par l'ILNAS et doivent se mettre en conformité au plus vite. Les aspects techniques ont révélé des défaillances plus graves.

Si aucun souci n'a été détecté au niveau des freins ou de la vitesse, tous les engins n'étaient pas assez solides. Deux vélos pliants roulant jusqu'à 25 km/h se sont en effet brisés lors du test de la résistance de la structure. Un phénomène qui «représente un risque élevé, voire grave, pour la sécurité des utilisateurs. Les vélos électriques pliables «Enik Easy», vendus chez Globus Baumarkt et «Flebi Jet» vendus chez Electricity ont donc été retirés de la vente au niveau national. Une interdiction assortie d'une demande de mise en conformité.

«Le fabricant de "Enik Easy" a modifié la pièce défectueuse et le vélo est à nouveau sur le marché. Le fabricant organise aussi une campagne de rappel auprès des clients» pour que leur vélo subisse les modifications adéquates, indique Patrick Ficerai, de l'ILNAS, contacté par L'essentiel. Pour l'autre vélo, le «Flebi Jet», la procédure de modification est en cours et les vélos devraient aussi être rappelés.

(L'essentiel)