Dans le centre, les prix de l'immobilier baissent

Les prix de l'immobilier au Luxembourg augmentent moins vite, cette année. C'est la conclusion d'une étude publiée ce jeudi par le portail spécialisé «atHome.lu». La tendance a été relevée pour le premier trimestre 2021. Pour les maisons de la région centre du pays, le groupe a même constaté une «baisse historique de 2,6%» sur six mois. Les prix des appartements y ont baissé de 2,1% entre octobre 2020 et mars 2021.

AtHome attribue cette baisse à un recul de l'intérêt pour les propriétés à proximité de la ville de Luxembourg. Le confinement et la perspective d'un télétravail plus fréquent ont rendu l'immobilier en zone rurale plus attrayant aux yeux des acheteurs.

«Il semble que l'évolution d'octobre à mars ne soit qu'un épisode»

Ainsi, les prix des appartements et des maisons loin de la capitale ont augmenté, au cours de la même période: entre +1,3% et +8,5% pour les maisons, et entre +4,1% et +5,6% pour les appartements. Sauf dans l'est du Grand-Duché, où le prix des appartements a légèrement baissé de 0,1%.

Mais si on regarde l'évolution des prix sur douze mois au lieu de six, on constate tout de même une augmentation pour l'ensemble du pays. «Il semble que l'évolution d'octobre à mars ne soit qu'un épisode», estime atHome.

(sw/L'essentiel)