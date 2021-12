Les écoles, en première ligne, tentent de résister

Des élèves et des enseignants autorisés à se rendre à l’école mais interdits de sorties le soir, des établissements qui peinent à remplacer le personnel absent, des élèves en manteaux dans leurs classes aux fenêtres ouvertes, des ordonnances de quarantaines multiples, parfois tardives...

Alors que les écoles subissent de plein fouet le rebond épidémique, avec des clusters pouvant atteindre des dizaines d’élèves, des parents et instituteurs dénoncent une «cacophonie». À ce jour, près de 30% des 5 000 infections actives concernent les 0 à 14 ans. «Psychologiquement, les enseignants en ont marre», lance Stéphane, un parent.

Difficulté de gérer les cas détectés

«Les dérogations de sortie en cas de quarantaine ne sont plus applicables depuis l’adaptation des mesures», rassure le ministère de l'Éducation nationale. Des règles en vigueur d'ici le 9 décembre. Elles prévoient des mesures s'il y a un ou deux cas dans une classe (testing renforcé ou quarantaine) et d'autres à partir de trois cas (quarantaine des non-vaccinés ou guéris). «La situation est hétérogène. Des écoles sont peu concernées et ailleurs le virus circule», constate Patrick Arendt du syndicat d’enseignants SEW/OGBL.

Pour lui «certains parents ne comprennent plus la logique des mesures (...) et ne jouent plus le jeu». Il évoque la difficulté pour les enseignants de gérer les cas détectés en classe. Les parents à prévenir au travail. Mais aussi les consentements de tests refusés et ceux qui arrivent en urgence pour éviter une quarantaine.

«Il commence à y avoir des tensions entre parents»

«On perd du temps à trouver des solutions, on improvise». «Certains parents ne s'informent pas assez et quand il y a un cas, c'est la panique», ajoute un membre du personnel de l'école de Koetschette. Patrick Remakel du SNE/CGFP évoque aussi des remplacements «de plus en plus précaires». Des classes regroupées, des enseignants rappelés sur du temps libre... «Il commence à y avoir des tensions entre parents qui acceptent les tests et les autres. Et je crains quand la question de la vaccination arrivera», ajoute Patrick Arendt.

Avoir des élèves en classe et d'autres à la maison est un autre défi. «En principe s’il n’y a qu’un ou deux cas, il n’y a pas d’obligation de faire du homeschooling», note Patrick Remakel. «Le recours ou non à l’enseignement à distance est décidé au cas par cas, selon la situation qui se présente…», indique le ministère. La continuité des apprentissages peut être assurée de différentes manières et varier en fonction du nombre d’élèves concernés par la quarantaine, de leur âge, de la branche enseignée».

Mais les mesures actuelles sont jugées insuffisantes par certains parents. Les représentants de ceux de l’enseignement fondamental auprès de la Commission Scolaire de la Ville de Luxembourg ont appelé en fin de semaine dernière à un testing obligatoire trois fois par semaine, au retour du masque durant les cours et les pauses, l’élargissement de la possibilité de se faire vacciner à tous les enfants entre 5 et 12 ans et à un CovidCheck (vacciné, testé ou guéri) pour les enseignants, couplé au port du masque en permanence.

(Nicolas Martin/L'essentiel)