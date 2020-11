Les drones interdits pour Luxembourg-​​Azerbaïdjan

Le Luxembourg semble vouloir se passer d'une nouvelle crise diplomatique. Le ministère de la Mobilité et des Travaux publics décrète ce mercredi l'interdiction de tout survol de drones au-dessus du stade Josy-Barthel, à Luxembourg, à l'occasion du match de football Luxembourg-Azerbaïdjan, prévu le mardi 17 novembre prochain.

Alors que le conflit armé au Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan vient d'être stoppé grâce à la signature d'un accord de «cessez-le feu total», le sujet s'était invité, pour rappel, le 3 octobre 2019 au stade Josy-Barthel. Le match de Ligue Europa entre le F91 Dudelange et le club azerbaïdjanais du FK Qarabag avait ainsi été interrompu par un drone arborant un drapeau... arménien. Le match avait été arrêté. Puis les joueurs de Qarabag avaient tenté de viser, en vain, l’appareil volant avec le ballon. Tandis que leurs supporters bouillonnaient en tribunes.

Plusieurs d’entre eux n’avaient pas tardé à envahir la pelouse, nécessitant l’intervention de la police et des stadiers. S’en étaient suivies de longues minutes de confusion et de tension, avec notamment des échauffourées entre joueurs de Qarabag et forces de l’ordre.

Contactée par L'essentiel, la direction de l'aviation civile n'était pas joignable dans l'immédiat pour indiquer si un dispositif particulier sera mis en place mardi prochain, pour empêcher d'éventuels drones d'approcher l'espace aérien du stade Josy-Barthel. À noter que les personnes qui braveraient l'interdiction s'exposent à un emprisonnement de huit jours à un an ou/et d'une amende de 12 à 248 euros, comme le prévoit la loi du 31 janvier 1948, relative à la réglementation de la navigation aérienne.

(ol/L'essentiel)