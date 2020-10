«Le marché de Noël aura lieu» et sera masqué

«La saison de Noël a été complètement retravaillée» mais le «marché de Noël aura lieu», a annoncé mercredi matin la bourgmestre de la capitale, Lydie Polfer (DP). Toutefois, «il sera différent». Ainsi, les animations dureront plus longtemps, du 20 novembre au 3 janvier, soit une quinzaine de jours de plus que les autres années. «Les années précédentes, il durait jusqu'au 24 décembre, cette fois on l'a prolongé», confirme l'échevin Patrick Goldschmidt (DP). D'ailleurs, la patinoire installée chaque année au Knuedler sera là aussi cette année, jusqu'au 3 janvier.

Plus long, le marché de Noël sera aussi plus étalé dans la capitale. On pourra retrouver les stands place d'Armes, une grande roue place de la Constitution, et des forains au Puits Rouge, et rue de Strasbourg, comme chaque année. S'ajoutent pour Noël 2020 des stands devant l'hôtel des Postes, à la place Royal-Hamilius et dans la Grand Rue. Ce qui permettra, espère Patrick Goldschmidt, de trouver de la place à tous les forains qui le souhaitent.

«Tout est prévu selon la situation sanitaire aujourd'hui»

En revanche, il faudra oublier la tradition du marché de Noël qui veut qu'on achète un vin chaud et des Gromperekichelcher‬ pour aller flâner entre les étals présentant des déco et autre boules à neige. Le service se fera uniquement à table. «Ce sera comme dans les restaurants. On va aménager la place d'Armes de sorte que les forains qui vendent des Gromperekichelcher‬ et autres puissent le faire uniquement s'il y a consommation sur place». En dehors de ces places assises, le masque (ou le foulard) couvrant la bouche et le nez sera obligatoire dans tout le périmètre des festivités de Noël.

Bien sûr, tous ces projets d'animations hivernales restent tributaires de l'évolution de la pandémie. La bourgmestre Lydie Polfer le rappelle: «Tout cela est évidemment prévu selon la situation sanitaire que nous connaissons aujourd'hui. Nous espérons que cela ne va pas s'aggraver, mais il faut être prêt pour tout». Si le virus connaît un nouveau rebond d'envergure, le père Noël pourrait donc bien être invité à rester chez lui cette année...

(L'essentiel/Jérôme Wiss)