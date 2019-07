Une série d'accidents a fait neuf blessés

La journée de ce samedi est animée pour les pompiers luxembourgeois. Ainsi, le Corps grand-ducal incendie et secours a relevé plusieurs accidents de la circulation qui ont fait neuf blessés en l'espace d'à peine trois heures et demi sur les routes du pays.

La série noire a commencé à 12h39, sur l'A3. Un bus et un camion qui se dirigeaient vers l'A6 sont entrés en collision. Bilan: un blessé pris en charge par les pompiers de Bettembourg et de Roeser. Moins d'une heure plus tard, les secours de Bettembourg et Roeser sont une nouvelle fois été sollicités, avec ceux de Dudelange. Deux voitures se sont percutées à Livange, à 13h28, du côté de Livange. Cette fois, l'accident fait deux blessés.

Trois blessés sous le tunnel

À 14h09, c'est dans la capitale qu'il faut intervenir. Une voiture et une moto sont entrées en collision. Une personne a été blessée. Une ambulance de Mamer et les pompiers de Luxembourg ont pris soin d'elle. À 15h05, les secouristes de Luxembourg, Bertrange et Mamer sont intervenus après qu'une voiture a percuté un arbre. Bilan: un blessé.

Enfin, à 15h58, un automobiliste a perdu le contrôle de sa voiture sous le tunnel Markusbierg, sur l'A13. Le véhicule s'est renversé et trois personnes ont été blessées. Il a fallu faire venir des ambulance et des pompiers de Dudelange, Bettembourg, Mondorf et Frisange pour s'occuper des victimes, dont la gravité des blessures n'a pas été communiquée.

Un peu plus tard et plus au nord, cette fois, une voiture a fait une sortie de route et a terminé sa course dans la ravin, à Schieren à 16h46. Bilan: un blessé, pris en charge par les pompiers de Larochette et Colmar-Berg.

(L'essentiel)