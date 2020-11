«Le PIB ne dit rien sur le bien-​​être d'une société»

Dans son avis sur le projet de loi 7666 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2021, la Cour des comptes prône «un changement de paradigme indispensable», pour évaluer les politiques publiques. «Il est impératif que le plan de relance qui suivra cette crise ne se limite pas à refinancer un modèle économique porteur d’iniquités et d’inégalités», prévient-elle.

«L’action publique devra se détacher de l’approche court-termiste inculquée par le PIB». Pour la Cour des comptes, le produit intérieur brut est «un instrument statistique pratique» mais qui «n’est plus à même d’appréhender la résilience d’une économie face aux crises sanitaires et aux catastrophes naturelles qui risquent de se multiplier à court et à moyen terme, et qui exerceront une immense pression sur les finances publiques». L’outil «affiche certaines limites en tant qu’indicateur de la performance économique et, a fortiori, sociale, des politiques publiques (…) et ne dit rien sur l’inclusivité et sur la soutenabilité de la croissance ou encore sur le bien-être ou, a contrario, sur le mal-être de la société».

«Prendre en compte le bien-être social»

La Cour remarque qu’«il ne tient pas compte de l’épuisement des ressources naturelles», qu’il «omet de comptabiliser la production de biens et de services non déclarés ou non rémunérés (bénévolat, activités associatives, ...). Finalement, «il n’y a pas de lien de causalité entre l’augmentation du PIB et l’accroissement du bien-être social». La Cour presse donc le gouvernement de mettre en place «des instruments susceptibles de prendre en compte le bien-être social ainsi que le développement durable économique, écologique et social».

Cela peut passer par rejoindre l’alliance de l’économie du bien-être (Wellbeing economy alliance - WEAll) ou encore la mise en place d’un comité interdisciplinaire d’experts indépendants - à l’instar de l’Allemagne - qui appuierait en toute indépendance le gouvernement, pour orienter sa politique économique et sociale, et pour concevoir une infrastructure statistique, reposant sur des indicateurs de bien-être et de soutenabilité, adaptés aux caractéristiques du pays.

(mc/L'essentiel)