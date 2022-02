«J’ai sorti mon écharpe pour étouffer le feu»

Dès l'information connue, des volontaires de la cellule psychologique du CGDIS se sont rendus «de manière proactive», mardi matin, au Royal Hamilius où un homme était en flammes. «Leur mission se limite aux premières heures qui suivent l'incident», explique Cédric Gantzer, en charge de la communication du CGDIS.

Si le nombre de personnes prises en charge pour un soutien psy ce jour-là au cœur de la capitale n'est pas connu, Maria José Sampaio, témoin directe du drame, a quant à elle préféré vivre sa douleur seule. Cette habitante de Villerupt, travailleuse frontalière depuis une décennie, traverse chaque matin le boulevard Royal afin de prendre son bus à l’arrêt Hamilius, pour se rendre au travail dans une boutique du Centre Brasseur. Soit le 9, le 10 ou le 14.

«Je n'avais jamais vu cet homme»

Ce mardi matin vers 9h10, alors qu’elle venait de traverser sur le passage pour piétons, Maria José a eu l’attention attirée par un homme criant et se roulant sur le sol. «L’espace d’une fraction de seconde, je me suis demandé si c’était vraiment sérieux. Puis très rapidement, j’ai compris la gravité de la situation, car ce n’était pas normal».

N’écoutant que son esprit civique, la dame de 59 ans «dénoue alors son écharpe et l’applique sur l’homme en feu pour tenter d’étouffer les flammes. Un monsieur présent sur les lieux a directement fait la même chose». Décrivant les flammes comme «importantes et concentrées sur le haut du corps, la veste et le visage», Maria José, habituée du lieu chaque matin, avoue «ne pas connaître, ni reconnaître» l’individu. «Je n’avais jamais vu cet homme-là». Elle-même n’a pas été brûlée, notamment au niveau des mains, dans son intervention, mais la résidente de Villerupt évoque «une odeur de brûlé émanant de la veste» de l’infortuné.

«Sous le choc», Maria José s’est ensuite éloignée du lieu, au moment où le chauffeur de la ligne 9 est sorti de son bus, extincteur à la main, pour achever d’éteindre les flammes. «Tout s’est passé tellement vite. Police et pompiers ont dû arriver une dizaine de minutes plus tard», dit-elle. «Je me suis mise à pleurer, et je me suis cachée pour le faire, avant de me rendre au travail». Hantée par la scène, la quinquagénaire ajoute que «les pleurs sont revenus dans l’après-midi», et que le fait de repasser à cet endroit mercredi matin a ravivé son traumatisme, même si elle avoue «ne pas faire de cauchemars» relatif à cet épisode.

(Jean-François Colin/L'essentiel)