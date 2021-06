Un conducteur gravement blessé sur l'autoroute A4

Un grave accident de la route s'est produit mardi soir, peu après 23h, sur l'autoroute A4, dans le sens Luxembourg- Esch-sur-Alzette, à hauteur de la sortie Pontpierre, indique ce mercredi la police grand-ducale. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a effectué une sortie de route. Sa voiture a quitté la chaussée et fini sa course dans un fossé.

Grièvement blessé, le conducteur a d'abord été soigné sur place avant d'être transporté à l'hôpital pour des soins complémentaires. Un test d'alcoolémie a montré que l'automobiliste conduisait en état d'ébriété. La police a enregistré l'accident et établi un rapport.

(pp/L'essentiel)