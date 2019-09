L’opposition tire à boulets rouges sur Traversini

Le député-maire Déi Gréng de Differdange, Roberto Traversini, aurait commis plusieurs infractions contre des lois et des règlements communaux, expliquent les membres de trois des quatre partis d’opposition dans la Cité du fer. En effet, déi Lénk, le DP et le LSAP signent une prise de position commune, dénonçant des travaux d’aménagement effectués sans autorisation préalable du ministère de l’Environnement, sur une maison et une cabane de jardin situés à Niederkorn.

La maison appartenait à un homme, décédé en octobre 2018, dont Roberto Traversini avait la tutelle. L’ancien propriétaire a légué le bâtiment au député-maire dans son testament. Les trois partis d’opposition disent avoir fait les demandes auprès des administrations compétentes en ce qui concerne les autorisations. Les administrations ont confirmé qu’il n’y avait pas autorisations, ni pour la cabane, ni pour la maison. En revanche, le 9 juillet, Traversini a introduit rétroactivement une demande auprès de l’Administration des natures et forêts. Il a reçu, le 19 août, le feu vert, signé par la ministre Déi Gréng, Carole Dieschbourg, pour une partie des travaux déjà effectués, comme le précise le communiqué commun des trois partis.

Zones protégées

S’y ajoute que la maison se situe, selon le PAG de Differdange, dans une «zone de jardins familiers» et non dans une zone d’habitation. La cabane, quant à elle, se situe même dans une zone verte qui est à la fois une zone protégée «Natura 2000» et la réserve naturelle «Prënzebierg». Par conséquent, il ne peut y avoir légalement de tels travaux. L’opposition remet donc également en doute la conformité de l’autorisation du 19 août.

Autre problème, il n’existe pas de permis de construire pour la maison en question. En revanche, des autorisations pour la construction d’une salle d’entraînement et d’un garage sont enregistrées. Comme elle ne se trouve pas dans une zone d’habitation, la légalité du bien en tant que maison habitable est compromise pour l’opposition. Or, les lois existantes stipulent que des travaux de rénovation ne peuvent qu’être faits sur des bâtiments construits «initialement sur base d’une permission».

Appel à la démission

De plus, certains travaux ont été effectués par des ouvriers du CIGL (Centre d’initiative et de gestion locale) Differdange, dont le président est Roberto Traversini. Or, les missions du CIGL concernent des personnes âgées de plus de 60 ans ou en situation de dépendance. L’opposition a envoyé une demande écrite au conseil d’administration du CIGL pour savoir qui a commandé les travaux et pour savoir qui a payé la facture. Déi Lénk, le DP et le LSAP évoquent en tout cas une rupture de confiance totale. Ils ont donc formulé une plainte auprès de l'Administration de la nature et des forêts, qui va les entendre dans les prochaines semaines.

Le DP et déi Lénk considèrent d’ores et déjà que Roberto Traversini a perdu toute crédibilité et qu’il doit renoncer à ses mandats politiques. Le LSAP se veut plus prudent, mais exige que toute la lumière soit faite dans ce dossier. Si les infractions qu’avancent les trois partis s’avèrent exactes, le LSAP exigera aussi des conséquences politiques. Roberto Traversini, de son côté, a dit vouloir s’exprimer le 18 septembre.

