Daniela, «une vie avant et après le cancer du sein»

Daniela avait 37 ans quand elle a remarqué une boule dans son sein. «C'était un vendredi soir en août 2013. Le lundi matin je suis tout de suite allée voir mon médecin», raconte-t-elle. Ensuite tout est allé très vite pour réaliser la mammographie, la biopsie. «Un oncologue m'a appelée, il voulait me voir rapidement et m'a annoncé que c'était des cellules cancéreuses. Il m'a tout de suite parlé de radiothérapie, d'opération. Je me vois encore sur la chaise à avoir l'impression que la Terre s'ouvrait et que j'allais tomber».

Octobre Rose: mois de sensibilisation



•Samedi 5 octobre: la course contre le cancer du sein Broschtkriibslaaf, à l'Abbaye de Neumünster, à Luxembourg, dès 9 h.



•Mardi 8 octobre: journée autour du dépistage et du bien-être à la Maternité Grande-Duchesse Charlotte à Luxembourg.



•Lundi 14 octobre: information et prévention au CHEM à Esch-sur-Alzette.



• Mardi 15 octobre: dépistage et prise en charge du cancer du sein au CHdN à Ettelbruck.



• Jeudi 17 octobre: prévention et dépistage aux HRS au Kirchberg.





Passé le choc du diagnostic, Daniela a décidé de se battre contre cette maladie. «La tumeur était très agressive et grandissait vite», raconte l’habitante de la Moselle luxembourgeoise. Elle s'est fait opérer au Luxembourg début septembre pour l'enlever, puis a fait de la chimiothérapie et radiothérapie en Allemagne.

Employée à la Banque européenne d'investissement, elle a eu un arrêt maladie pour son traitement. Elle se souvient de son soulagement quand le radiothérapeute lui a dit qu'elle était guérie. Elle repris le travail un an après l'apparition de la tumeur. «Il y a une vie avant et après le cancer du sein. J'ai arrêté de courir à gauche à droite, je prends du temps pour moi. Je considère cette nouvelle vie comme un cadeau», confie-t-elle.

(Marion Mellinger/L'essentiel)