Camping-​​cars et caravanes souvent surchargés

Avec l'arrivée des vacances, la «transhumance» des camping-cars et des caravanes a repris sur les routes qui traversent le Luxembourg. La police grand-ducale a organisé un service de contrôle gratuit à Bertrange en fin de semaine dernière. Les propriétaires de camping-cars et de caravanes pouvaient faire peser leur véhicule afin de vérifier qu'ils ne dépassaient pas la charge autorisée. Sur les 39 camping-cars et les 7 caravanes contrôlés, 10 étaient surchargés.

La police grand-ducale a sensibilisé leurs propriétaires aux dangers d'une surcharge qui peut être vite atteinte quand on ajoute les passagers, le matériel ou d'autres éléments comme le porte-vélos. Elle a également fourni des astuces pour que les charges soient correctement arrimées et a rappelé que les personnes et animaux doivent être à leur place. L'ACL, dans ses recommandations, souligne ainsi que, par exemple, lors d’un accident à une vitesse de 50 km/h, un chien de 40 kilos peut se transformer en un projectile de 2 tonnes.

L'association rappelle aussi que le conducteur doit avoir bien à l'esprit la hauteur, la largeur et la longueur de son attelage, pour notamment estimer correctement sa manœuvre de dépassement. Pour rappel, la vitesse maximale pour la conduite d’un attelage au Luxembourg est de 90 km/h sur autoroute.

(L'essentiel)