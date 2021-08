La fin des annonces en luxembourgeois au Findel

À l’aéroport du Findel, les annonces automatisées dans les haut-parleurs sont désormais effectuées en français et en anglais, a constaté le député Fred Keup (ADR). Le changement tient au fait que lux-Airport a récemment modifié son système automatisé, ont indiqué les ministres François Bausch (Mobilité) et Jean Asselborn (Affaires étrangères), en réponse à l'élu, qui regrette que le luxembourgeois ne soit plus usité.

Le choix du français, «langue administrative officielle du Luxembourg», et de l’anglais, «langue internationale», a pour but de rendre les annonces compréhensibles par le plus grand nombre, selon les membres du gouvernement. Cela va «de pair avec l'augmentation du nombre de passagers internationaux» à l'aéroport de Luxembourg.

Les ministres ajoutent que le système utilisé a été développé au niveau international. «Un produit personnalisé en langue luxembourgeoise aurait engendré des coûts supplémentaires», qui n’aurait «pas été compatibles avec la crise actuelle du secteur aérien et la nécessité de réduction des coûts». François Bausch et Jean Asselborn précisent tout de même que certaines annonces personnalisées, réalisées en dehors du système automatisé, peuvent être délivrées en luxembourgeois.

(jg/L'essentiel)