La fusion chez Guardian actée entre juillet et août

La fusion de Guardian Bacharage et Dudelange sera actée juridiquement autour du 6 août prochain, a indiqué le secrétaire central adjoint de l'OGBL, Alain Rolling, ce mercredi matin. Du côté de la direction de Guardian, elle s'opérera plutôt entre juillet et août. «Concrètement, la production continuera comme avant, a précisé Alain Rolling. Les salariés qui travaillent sur le four de Dudelange, déjà en chômage partiel à cause du Covid-19, passeront en chômage conjoncturel».

Arrivant en fin de vie, le four de verre flotté de Guardian Luxguard, à Dudelange, sera refroidi mi-juillet, a déclaré la direction de Guardian à L'essentiel, rejoignant les propos de l'OGBL. Des questions restent en suspens, comme le sort du site de Dudelange. La direction n'a pas été en mesure de fournir plus d'informations à ce sujet.

Le flou reste donc de mise pour les 461 salariés des deux sites, qui ne savent pas à quelle sauce ils seront mangés. «On ne sait pas où on va, on demande des garanties pour les postes des employés», a ajouté Alain Rolling. La création d'une nouvelle usine Guardian en Pologne, qui pourrait concurrencer et menacer les sites luxembourgeois, inquiète salariés et syndicats.

