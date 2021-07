Enfin une semaine plus douce et «ensoleillée»

La page des dramatiques inondations de ces derniers jours, au Luxembourg et chez ses voisins, ne va pas se tourner si vite. Mais la perspective d'un retour du soleil et de conditions plus estivales est réjouissante. Selon MeteoLux, les jours qui s'annoncent seront bien différents de ceux que nous venons de vivre.

Les températures vont nettement remonter, déjà, pour osciller entre 22 et 26 degrés en moyenne entre lundi et jeudi au meilleur de la journée. Vendredi, il devrait même faire jusqu'à 28 degrés. Un mercure davantage de saison, qui s'accompagnera d'un ciel «dégagé» et d'un soleil au rendez-vous.

Des précipitations ne sont pas prévues sur la semaine et le vent sera quasi nul.

(L'essentiel)