Gare aux routes glissantes mardi matin

Il faudra s'y faire, les températures de ces prochaines matinées seront bien fraîches au Grand-Duché. Selon MeteoLux, qui a émis un bulletin de vigilance, une masse d'air stable et fraîche est installée sur le pays, avec des conditions anticycloniques.

Prévisions météo







Consultez nos prévisions météo

Conséquences: le thermomètre affichera des valeurs basses ces prochaines matinées, à commencer par mardi où il fera entre -2°C et 1°C au Grand-Duché et entre 6°C et 9°C l'après-midi. «Localement, les routes pourraient être glissantes, à cause d'un dépôt de givre et du brouillard se formera à nouveau en de nombreux endroits», alerte le prévisionniste.

Ce type de temps, frais et relativement ensoleillé, va persister les journées de mercredi, jeudi et vendredi, avant une légère remontée des températures samedi (5°C à 7°C le matin).

(pp/L'essentiel)