100 pompiers pour éteindre une grange partie en fumée

Après les nombreux incendies de la fin de semaine dernière à Luxembourg et dans le sud du pays, les pompiers ont dû intervenir une nouvelle fois ce dimanche 28 juillet. Le Corps grand-ducal incendie et secours nous a appris, vers 8h, qu'un feu d'envergure s'était déclaré, peu après 6h, dans une exploitation agricole à Colpach-Bas, petit village de la commune d'Ell, située dans l'ouest du Grand-Duché et très proche de la Belgique.

À leur arrivée, les pompiers ont remarqué qu'une grange où se trouvait une grande quantité de ballots de foin était déjà la proie des flammes. D'importants moyens ont alors été déployés, près d'une centaine de pompiers, pour tenter de préserver les étables toutes proches de la grange et surtout l'installation Biogaz. Les bêtes qui se trouvaient à proximité ont dû être évacuées et de l'eau a été puisée dans l'étang du château de Colpach et dans la rivière Attert pour tenter d'éteindre l'incendie.

Selon un deuxième communiqué du CGDIS, tombé peu avant 10h, le feu était sous contrôle vers 8h20. 800 bottes de foin, au total, se trouvaient sur les lieux de l'incendie. Le propriétaire de l'exploitation agricole et les pompiers ont décidé de les étaler pour réussir à les éteindre en toute sécurité tout au long de cette journée de dimanche. Non loin de là, à moins de cinq km, mais de l'autre côté de la frontière, ce vendredi 26 juillet, un incendie du même type s'était déclaré dans la commune belge d'Attert.

(fl/L'essentiel)