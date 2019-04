«Jean était très respecté dans le milieu du sport»

Président du Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) de 1999 à 2012, après avoir été un de ses membres pendant une dizaine d'années, Marc Theisen a côtoyé à de nombreuses reprises le Grand-Duc Jean. L'ancien chef de l'État a toujours voué une véritable passion pour le sport. Membre du Comité international olympique (CIO) pendant plus d'un demi-siècle (1946-1998) et doyen honoraire depuis son départ, le Grand-Duc Jean a joué un rôle important au sein de l'instance internationale.

«J'ai bénéficié de son aide»



Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO), a lui aussi réagi au décès du Grand-Duc Jean. «Lorsque j'étais jeune membre du CIO, j'ai apprécié de bénéficier de son aide et de ses conseils. Il a toujours été calme et équilibré et nous a aidés à prendre des décisions parfois très difficiles. C'était un homme d'État très respecté par tous les membres du CIO». Les condoléances du COSL



Le Comité olympique et sportif luxembourgeois (COSL) a présenté ses condoléances à la famille du Grand-Duc Jean, décédé ce mardi. «En son propre nom et au nom du mouvement sportif luxembourgeois, le conseil d'administration du COSL présente ses plus sincères condoléances et sa plus profonde sympathie à Son Altesse Royale le Grand-Duc Henri, ainsi qu'à toute la famille».

«J'ai très souvent croisé le Grand-Duc Jean, que ce soit lors de Jeux olympiques, lors de réceptions au palais grand-ducal ou encore à l'occasion de la remise des trophées de meilleur sportif luxembourgeois à Mondorf-les-Bains, indique Marc Theisen, joint par L'essentiel. Il s'intéressait à tous les sports et suivait de près les athlètes luxembourgeois. Il était très bien informé et se montrait préoccupé par le dopage, les questions d'éthique et de corruption».

«Il s'intéressait vraiment aux athlètes»

L'ex-président du COSL est bien placé pour savoir quelle empreinte le Grand-Duc a laissée dans le milieu du sport: «Quand je rencontrais Thomas Bach (NDLR: actuel président du CIO) ou son prédécesseur Jacques Rogge, ils me posaient toujours des questions sur la santé du Grand-Duc. L'avis de Jean était respecté et estimé dans le milieu du sport. Il a prononcé plusieurs discours remarquables, qui ont marqué les esprits. Il était vraiment actif et impliqué».

Norbert Haupert, président du COSL entre 1989 et 1999 et ancien athlète de haut niveau (NDLR: il a participé aux JO de Rome sur 800 m, en 1960), a lui aussi bien connu le Grand-Duc Jean. Chef de mission lors des JO d'été de Séoul (1988) et d'Atlanta (1996), il se souvient avec émotion des visites que l'ancien membre du CIO effectuait au village olympique: «Il s'intéressait vraiment aux athlètes et se laissait facilement aborder».

Norbert Haupert se rappelle en particulier les quelques jours qu'il a passés en compagnie de Jean, trois mois avant les Jeux de Séoul: «Son chef de cabinet m'a demandé d'aller en Corée du Sud pour inspecter les installations en sa compagnie. J'ai appris à le connaître à cette occasion. Nous avions une réunion quotidienne ensemble. Cela a vraiment été des moments très agréables».

(pp/L'essentiel)