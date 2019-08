Plongée dans les entrailles du Pont Rouge

Depuis 1966 et son inauguration par la Grande- Duchesse Charlotte, dont il porte officiellement le nom, le Pont Rouge permet de circuler entre le centre de Luxembourg-ville et le Kirchberg facilement. À l'époque, l'édifice était un exploit technique dont le Luxembourg pouvait se vanter, avec ses 355 mètres de long dont 234 de tablier suspendus 75 mètres au-dessus du Pfaffenthal.

Une prouesse qu'il a fallu corriger un peu à l'occasion du chantier du tram. «Il y avait des faiblesses liées à un problème qui n'était pas connus à l'époque», explique Gilberto Fernandes, des Points et Chaussées qui organisaient jeudi matin une visite de presse de l'intérieur du Pont Rouge.

Du coup, «toute une panoplie» de poutres métalliques ont été ajoutées «aux points singuliers où c'était nécessaire du fait d'un phénomène statique qui n'était pas encore connu au moment de la construction du pont». Les Ponts et Chaussées ont donc profité des travaux pour ajouter des éléments et «renforcer ces zones locales», pour assurer la stabilité de la structure qui pèse quelque 4 900 tonnes. «On en a profité pour refaire la peinture à droite et à gauche de ces profilés».

Contrôles réguliers

Dans les entrailles du Pont Rouge, sous les voitures et le tram, se trouvent en effet deux gigantesques et sombres caissons qui courent sur toute la longueur du pont, un côté nord, l'autre côté sud. Depuis le sas d'entrée, on y pénètre en se faufilant par une petite porte ovale façon écoutilles de bateau ou de sous-marin. Un fois ce passage franchi, une perspective s'offre au visiteur, avec un dédale d'imposantes poutres métalliques dans la longueur du pont et, à intervalle régulier, des structures en biais. Le tout flanqué de gros tuyaux et de réseaux électriques.

Dans cet espace, des échelles permettent aussi de descendre dans les quatre piliers qui portent le Pont Rouge. Tout ce volume sert régulièrement. Comme les autres ponts du Luxembourg, le Pont Rouge fait l'objet de visites régulières, avec des contrôles tous les trois ans et, dés que nécessaire, des travaux d'entretien ou de maintenance. «Actuellement, on est en train de faire des travaux de finition en surface et à l'intérieur du pont et on est encore en train de le peindre en surface extérieur».

Gilberto Fernandes, des Ponts et Chaussées, au micro de L'essentiel Radio:

(jw/L'essentiel)