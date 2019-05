Que faire ce week-​​end au Luxembourg?

Animations Le Mullterthal attend les promeneurs

Ce dimanche, les randonneurs profiteront de nombreuses animations lors du coup d’envoi de la saison à la Petite Suisse luxembourgeoise. Dès 9h, des guides attendent les randonneurs au P&R à Junglinster, au château et à l’auberge de jeunesse de Beaufort, ainsi qu’à la gare de Bech, pour un tour plus familial. Une randonnée géologique est aussi prévue à 14h30. Les quelque 2 000 marcheurs attendus convergeront au terme de randonnées de 7,6 à 16,6 km, vers Consdorf, où se tiendra une grande fête.

Festival Découvrir des sons et des saveurs à Dudelange

Gastronomie, musique électronique et art ne feront plus qu’un lors de la seconde édition du festival Eat, Beat & Culture, à Dudelange, de ce vendredi à dimanche, au hall Fondouq, à Dudelange. Le public pourra partir à la découverte de saveurs auprès d’une dizaine de food trucks qui seront installés devant le hall. Des artistes de la scène nationale et internationale assureront la musique pour faire danser la foule. Les festivaliers vont aussi apprécier des portraits de rock stars sur toile créés par André Depienne ainsi que les sculptures d’enfer d’Assy Jans. Le dimanche, ils se défouleront lors d'ateliers de danse afro beat, de graffiti et de live painting tenus par des connaisseurs en la matière.

Histoire Un retour vers le passé en train à Fond-de-Gras

Les vénérables trains reprennent du service dans le parc industriel, naturel et ferroviaire du Fond-de-Gras. Chaque dimanche et jour férié, dans la vallée abritant une ancienne exploitation minière, les visiteurs embarquent pour un voyage dans le temps. Le très grand train à vapeur 1900 roule entre Pétange et le Fond-de-Gras. Et le train minier, qui fonctionne au diesel, circule entre le Fond-de-Gras et le village de Lasauvage en passant par les bois et à travers une authentique mine de fer, que l’on peut aussi en partie visiter à pied. Véritable musée à ciel ouvert, le site abrite également une épicerie d’antan, une centrale électrique et une gare désuète où l’on sert gâteaux maison et boissons.

Vide-grenier Un marché aux puces au cœur de la capitale

Le vide-grenier mensuel qui a lieu sur la place Guillaume II (Knuedler) à Luxembourg-Ville, fait son retour dimanche, de 10h à 17h. Des dizaines de particuliers vendront des livres de seconde main, de la vaisselle, des jeux de société et une foule d’autres objets dont certains réveilleront peut-être des souvenirs d’enfance. En parallèle se tiendra l’ouverture dominicale des commerces.

Festival Tous unis pour la bonne cause à la Rockhal

Pour la septième année consécutive, des artistes se produiront ce vendredi à la Rockhal (Esch-Belval) dans le cadre du Rock Against Cancer, à l’initiative de la Fondation Cancer Luxembourg et de Fondatioun Kriibskrank Kanner. À l’occasion de cette édition 2019, la Luxembourgeoise Tyra offrira ses mélodies mélancoliques, les Belges Mister Cover feront voyager le public avec leurs reprises de rock, de pop et de soul, tandis que DJ Deniz Labong se chargera de l’ambiance en début de soirée.

Un aperçu de Mister Cover:

Exposition Le travail de 55 artistes à découvrir à Esch

Le collectif CUEVA a investi un bâtiment vide rue des Jardins, à Esch-sur-Alzette, pour son exposition «Aal Esch». Le travail de plus de 50 artistes est à voir jusqu’au 12 mai.

Concert Jon Spencer, rockeur aux multiples facettes

Le chanteur et guitariste new-yorkais va faire étape ce vendredi aux Rotondes à Luxembourg pour un show explosif. De Blues Explosion à Heavy Trash en passant par Boss Hog ou encore The Honeymoon Killers, Jon Spencer a toujours aimé multiplier les projets. L’une des légendes de la scène rock underground new-yorkaise est de retour avec ses nouveaux amis, sous le nom de Jon Spencer & the Hitmakers. Mais c’est sous son propre nom que le musicien américain a également sorti son premier vrai album en solo, «Spencer Sings the Hits!», en novembre dernier.

«I Got The Hits» de Jon Spencer:

Salon Le goût et les saveurs de l'Italie

Vinissimo, vinothèque et épicerie fine italienne du Luxembourg, organise ce week-end sa 4e édition de «GUSTISSIMO» à Luxembourg. De nombreux producteurs et artisans venant de toute l’Italie feront partager leur passion au public et feront déguster une sélection de leurs produits.

Marché Des plantes à foison à Kayl

Le marché floral prendra place ce dimanche, de 10h à 19h, au parc Ouerbett, à Kayl. Quelque 70 stands d’articles de jardinage, de plantes, d’artisanat, de boissons et d’alimentation seront proposés. Des animations sont également prévues.

Concert Le Luxembourgeois Edsun, entre danse et musique

«Artiste de l’année» lors des Luxembourg Music Awards 2018, Edsun se produit ce vendredi soir au Rocklab, à Esch-Belval. Le jeune artiste propose un univers artistique mêlant R’nB alternatif, danse et éléments visuels, à travers un show inédit.

«No Compliments» d'Edsun:

Exposition L’art contemporain s’invite à Strassen

La Biennale d’art contemporain de Strassen revient pour sa 10e édition, de ce vendredi au 14 mai, au centre culturel Paul-Barblé. Une cinquantaine de peintures, photos, sculptures et dessins par 23 artistes sont exposés. Entrée libre.

Sortie club Des rappeurs qui montent au Lenox Club

13 Block, l'un des groupes montants de la scène rap française, se produit en showcase ce vendredi soir (23h) au Lenox Club, à Luxembourg. Après plusieurs projets, 13 Block vient de sortir son premier album studio.

«Zidane» de 13 Block:

