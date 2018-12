Un risque de crue annoncé au Luxembourg

Le ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable a annoncé, ce dimanche après-midi dans un communiqué, via son administration de la gestion de l'eau, un «risque éventuel de crue» au Luxembourg. Compte tenu des fortes précipitations tombées ces derniers jours et celles encore années dans les jours prochains, les bassins de la Sûre, de l'Alzette, de la Chiers et de la Syre sont particulièrement observés.

Peu avant 15h, ce dimanche, l'Administration de la Gestion de l'Eau indiquait, sur site Internet Inondations.lu, que la plupart des rivières du Luxembourg étaient en phase jaune de vigilance. Dans les régions limitrophes au Grand-Duché, et plus particulièrement en Belgique, le bassin de la Haute-Semois est lui aussi placé en pré-alerte de crue. Sur le site Voies-Hyrdauliques.Wallonie.be, il est toutefois précisé que les niveaux d'alertes ne devraient pas être atteints. Rien d'alarmant, non plus, n'est indiqué en France sur le site Vigicrues.gouv.fr.

(fl/L'essentiel)