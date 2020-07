La capitale met le paquet pour les cyclistes

Sur le seul territoire de Luxembourg-Ville, 170 km d’itinéraires permettent aux cyclistes de se déplacer. Il est bon de le rappeler au moment où de nombreuses personnes vont rester au pays, cet été, en raison de l’épidémie de Covid-19. Mais circuler à vélo est une chose. Trouver un endroit où stationner son vélo en toute sécurité en est une autre et la ville de Luxembourg ne l’a pas oublié. Gratuitement et de manière illimitée dans le temps, il est ainsi possible de trouver 1 049 emplacements de stationnement à 149 endroits différents.

Le réseau «vel’OH!» à votre disposition



Si vous ne disposez pas de votre propre vélo, il est toujours possible d’en louer un sur le territoire de la capitale. La ville de Luxembourg rappelle en effet que 607 bicyclettes avec assistance électrique sont en libre-service à travers 93 stations réparties aux quatre coins de la ville.

Si vous ne disposez pas de votre propre vélo, il est toujours possible d’en louer un sur le territoire de la capitale. La ville de Luxembourg rappelle en effet que 607 bicyclettes avec assistance électrique sont en libre-service à travers 93 stations réparties aux quatre coins de la ville.

Nouveauté non négligeable, les vélos peuvent également stationner à proximité du parking Knuedler, où des râteliers ont été installés. Dans le quartier de la Gare, le nouveau parking Neipperg propose lui aussi 46 nouveaux emplacements pour les vélos. En cas de petits problèmes mécaniques, les cyclistes peuvent également disposer gratuitement de pompes à air à deux endroits bien précis: à l’entrée du parc municipal près du rond-point Schuman et au sud de la passerelle Viaduc.

«Les gens prennent petit à petit conscience que le vélo est présent»

«En dehors de la ville, les voitures ne respectent pas nécessairement la distanciation sociale (de minimum 1,5 m) avec les cyclistes», regrette Steve, originaire de Mamer et venu en famille faire son marché à Luxembourg-Ville. «C'est important de rappeler aux automobilistes que rouler vite tout près des cyclistes, c'est dangereux pour nous. De plus, je ne prendrai pas le risque de stationner mon vélo, c'est trop risqué et il coûte trop cher». Et son épouse Valérie d'ajouter: «Si on pouvait disposer d'endroits vraiment sécurisés, avec un gardien par exemple, peut-être qu'on le ferait, mais il faudrait être sûr qu'à notre retour, il ne manquerait pas une route ou un compteur».

Lui aussi originaire de Mamer, Georges n'a pas hésité à garer son vélo à l'entrée du parking Knuedler. «Depuis le confinement et ensuite le déconfinement progressif, c'est plus facile de rouler en ville, car il y a moins de voitures», reconnaît-il. «Les gens prennent petit à petit conscience que le vélo est présent. Il n'y a pas plus de vélos dans la ville, mais il y en a beaucoup plus sur les pistes cyclables du pays. À Luxembourg-Ville, rouler à vélo sur certains croisements est encore un peu difficile, mais on s'y habitue peu à peu. Au niveau sécurité, un bon cadenas est indispensable, même si cela ne garantit pas du tout par rapport au vol. Un parking aisé surveillé et réservé aux vélos, ce serait vraiment le top».

(Frédéric Lambert / L'essentiel )