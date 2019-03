«Sans les autres cultures, on ne peut pas vivre»

Les cultures du monde entier étaient représentées ce week-end à Luxexpo The Box à l'occasion du 36e Festival des migrations, des cultures et de la citoyenneté. Cette année, les quelque 30 000 visiteurs ont arpentés les allées du festival à la découverte de plus de 400 stands. «Je suis venue pour découvrir la gastronomie d'Amérique du Sud que je ne connais pas vraiment, en dehors des spécialités brésiliennes et aussi pour la musique», explique Lamya, venue avec quelques amies.

Les associations proposant des spécialités locales sur leur stand rencontrent un franc succès. Des plats typiques, des sucreries, des boissons avec et sans alcool, il y a vraiment de quoi faire voyager les papilles. «Au Luxembourg, il n'y a pas beaucoup de Costariciens. Ce festival est l'occasion pour nous de faire découvrir notre gastronomie mais aussi notre culture. On peut échanger avec de nombreuses personnes et nous aussi découvrir les cultures d'autres pays», présente Marco, de l'association Sabor de los Ticos.

«J'aime les différences culturelles, elles permettent de nous ouvrir l'esprit, de nous accepter les uns, les autres. Sans ça, on ne peut pas vivre», ajoute Lamya. Tout au long du week-end, des associations ont proposé des spectacles de danse, une autre façon de faire découvrir les coutumes de leurs pays.

(Marion Mellinger/L'essentiel)