Le chômage augmente de 1,8% sur un an

Le nombre de demandeurs d'emploi résidents a augmenté en octobre, passant à 15 036, soit 1,8% de plus qu'un an auparavant, ou 263 personnes supplémentaires. Le taux de chômage s'établit à 5,3% de la population active. L'Adem compte en outre 2 378 demandeurs d'emploi non-résidents inscrits, une baisse de 8,5% par rapport à octobre 2018.

Le nombre de nouveaux dossiers ouverts augmente considérablement. Ainsi, pour les résidents, il y a eu 3 038 nouveaux dossiers, 11% de plus qu'en octobre 2018. Pour les non-résidents, la hausse est carrément de 39,9%, à 550 nouveaux dossiers.

Moins d'offres

Dans le détail, le nombre de chômeurs inscrits depuis plus d'un an baisse de 4,7%, même s'ils continuent à représenter la majorité des effectifs à l'Adem (6 669 inscrits depuis plus d'un an au 30 octobre). Le nombre de chômeurs inscrits depuis 7 à 11 mois explose de 29,5%, celui des inscrits depuis 4 à 6 mois augmente de 16%. Enfin, les inscrits depuis 4 mois et moins voient leurs effectifs baisser de 8,2%. Les hommes au chômage sont plus nombreux (7 881, +5,9%) que les femmes (7 155, -2,4%).

Dans le même temps, le nombre d'offres d'emploi déclarés vacants par les employeurs en novembre a baissé de 14,9% sur un an, à 3 244 postes. Parmi les postes déclarés, les emplois dans l'audit sont les plus nombreux, devant la comptabilité, le développement informatique et le secrétariat. Il restait, à la fin du mois, 7 339 postes vacants (-7,3%).

