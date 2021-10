Une fraude à plusieurs millions d'euros démantelée

Europol a révélé ce mardi que la police fédérale belge, la Guardia di Finanza italienne et la police judicaire luxembourgeoise ont démantelé un groupe criminel impliqué dans la fraude et le blanchiment d’argent. 34 perquisitions ont eu lieu 22 en Belgique, 10 en Italie et deux au Luxembourg et 12 suspects ont été arrêtés en Belgique et Italie. Des biens immobiliers, 32 voitures de luxe, des objets, de l’argent sur 350 comptes et 400 000 euros en espèces ont été saisis pour un total de 3,5 millions. En outre, 10,6 millions d'euros ont été gelés sur 16 comptes bancaires en Italie.

Le Parquet de Luxembourg a confirmé mardi à L'essentiel que «dans le cadre d'une commission rogatoire internationale belge des perquisitions et saisies ont eu lieu la semaine passée». L'organisation dirigée selon Europol par une famille italienne avait des sociétés en Italie, Roumanie et Slovaquie, qui recrutaient des travailleurs, envoyés dans les secteurs de la construction, surtout en Belgique et au Luxembourg.

Leurs conditions de travail étaient, précise Europol, souvent médiocres et les conditions légales de travail n’étaient pas respectées, notamment la limite du nombre d’heures de travail par jour/semaine, le salaire minimum et les congés annuels. L'enquête aurait aussi révélé que les entreprises d'embauche n'avaient aucune activité dans les pays où elles étaient basées et que les employés ainsi embauchés n'avaient jamais réellement travaillé pour les sociétés d'origine. La fraude est estimée à 20 millions d’euros sans les éventuelles pertes de TVA.

