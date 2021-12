Le Sherman de Clervaux restauré à Bastogne

Alors que la ville de Bastogne a accueilli ce samedi 11 et ce dimanche 12 décembre 2021, les traditionnelles commémorations de la Bataille des Ardennes, en mode mineur en raison de la pandémie, comme nous l'indique nos confrères de TV Lux, la Seconde Guerre mondiale continue de rythmer le quotidien des Bastognards.

On apprend en effet que le fameux char Sherman M4A3, habituellement placé à Clervaux dans le nord du Grand-Duché, vient d'arriver ce lundi en début d'après-midi au centre de restauration des véhicules militaires de «Bastogne Barracks». Cette ancienne caserne construite en 1936 par les Chasseurs Ardennais est également devenue aujourd'hui un centre d’interprétation de la Seconde Guerre mondiale.

Un geste salué depuis le Luxembourg

Comme on peut le constater sur plusieurs images diffusées sur les réseaux sociaux par Etienne Ducarme, le Sherman M4A3 de Clervaux a été transporté sur la remorque d'un convoi exceptionnel. Il a également fallu utiliser une grue d'envergure pour le soulever et le déposer, non loin de l'endroit où il sera restauré lors des prochains mois.

Un manoeuvre saluée par Roland Gaul, citoyen de Diekirch et ancien élève de l'Ecole royale militaire, aujourd'hui toujours actif dans différentes commémorations. «D’ores et dejà un tout grand merci a toute l’équipe du «Bastogne Barracks. vehicle restoration center» et au War Heritage Institue (WHI) pour cette précieuse aide pour Clervaux et son Musée de la bataille des Ardennes (CEBA)».

Arrivée ce jour au Bastogne Barracks d'une nouvelle restauration à faire, le Sherman M4A3 de Clervaux, (Lux) Publiée par Etienne Ducarme sur Lundi 13 décembre 2021

(fl/L'essentiel)