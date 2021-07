Vers où sont orientés les élèves après le primaire?

Avec la fin de l'année scolaire, c'est l'heure de l'orientation pour 5 411 élèves qui changeront de niveau à la prochaine rentrée scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale a publié jeudi le résultat de ces orientations. Il en ressort qu'une majorité d'élèves sont orientés vers le secondaire général (anciennement secondaire technique). Cette voie concerne 47,1% des écoliers cette année, proportion la plus faible depuis 2015. L'an dernier, 49,5% des élèves étaient partis vers le secondaire général.

Cette année, 39,9% des élèves sont orientés vers le secondaire classique, total le plus élevé depuis plus de 10 ans. L'an passé, ce chiffre était de 38,3%, l'année d'avant de 39,8%. Restent 12,5% d'écoliers orientés vers la «voie de préparation», contre 11,7% il y a un an, et 0,5% qui resteront pour le moment dans le fondamental, chiffre stable par rapport à l'année dernière.

Le ministère souligne aussi que, dans la plupart des cas (99,7%), les parents sont d'accord avec ce que préconisent les enseignants. Il a toutefois fallu réunir la commission d'orientation, qui doit décider en cas de désaccord entre les parents et l'enseignant, pour trancher le cas de 17 élèves. Dans 16 cas, la commission a suivi l'avis du prof, dans un cas, elle a donné raison aux parents.

