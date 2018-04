«Dès qu’il fait beau, il y a des morts à moto»

Les accidents de moto se succèdent depuis quelques jours au Luxembourg, avec trois morts de dimanche à mercredi, en plus des autres collisions moins graves. Une situation qui n’a pas étonné Paul Hammelmann, président de la Sécurité routière, joint par L’essentiel: «Dès qu’il fait beau, je sais qu’il y aura des morts à moto, c’est dramatique». À la suite de cette série noire, il a demandé une entrevue en urgence au ministère des Infrastructures, en compagnie de la police.

Selon lui, l’ennemi est tout trouvé: «La vitesse, toujours la vitesse! Par beau temps, de nombreux motards s’amusent sur les routes et cela se termine régulièrement de manière dramatique». Il reproche aux forces de l’ordre de passer du temps à «contrôler les plaques, les papiers, mais pas assez la vitesse. Même les nuisances sonores, avec les bolides trafiqués qui font beaucoup de bruit, ne sont pas suffisamment verbalisées».

Des routes fermées aux motos?

Un constat que ne partage pas Nico Schonkert, vice-président de la Lëtzebuerger Moto-Initiativ: «Il est difficile de faire une analyse globale, mais ce n’est pas toujours la vitesse qui est en cause. L’inexpérience et le manque de pratique peuvent aussi jouer», alors que les routes accueillent de plus en plus de motards, attirés par la flexibilité de ce moyen de transport. Il déplore le manque de places aux stages dispensés chaque année à Colmar-Berg, qui laissent beaucoup d’intéressés sur le carreau.

Paul Hammelmann regrette de son côté que les campagnes et stages ne touchent pas les étrangers non résidents, qui constituent une part significative des usagers de la route au Luxembourg. Pour limiter les risques, il évoque aussi «l’idée de fermer les routes les plus dangereuses aux motos, comme cela se fait par endroits en Allemagne».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)