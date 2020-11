20 euros de plus par enfant «immédiatement»

La Chambre des salariés (CSL) monte au créneau ce mardi matin, proposition de loi à la main, pour réclamer un gros coup de pouce aux prestations familiales. Selon elle, les trois dernières réformes ont porté un grave coup au pouvoir d’achat des familles.

Ainsi la réforme de 2006 «a eu pour conséquence la désindexation des montants», la réforme de 2010 a abaissé l’âge des bénéficiaires (de 27 à 18 ans) «sans que les aides pour études supérieures pallient la perte de revenus» et la réforme de 2016 qui a mis en place un montant unique de 265 euros par enfant «a engendré un manque à gagner manifeste pour les familles de deux enfants et plus nés après la réforme».

«Il est urgent de réagir»

Trop, c’est trop pour la CSL, qui fait aujourd’hui plusieurs propositions: elle demande, pour rattraper toutes ces pertes, la revalorisation minimale immédiate de 7,7% de toutes les prestations familiales, «le minimum acceptable» (faisant ainsi passer l’allocation familiales de 265 à 285 euros) et la réintroduction de l’adaptation automatique des prestations familiales à l’index. Et ce sans attendre la promesse de la coalition en 2018, qui stipule qu’«en fin de législature, l’indexation des prestations familiales sans rattrapage sera réintroduite».

«Avec la crise du Covid-19, la situation des ménages en difficulté risque de s’aggraver et de nouveaux ménages (risquent de) rencontrer des situations difficiles et inédites avant la crise sanitaire», s’alarme la CSL. «Il est donc urgent de réagir et de réaliser un alignement entre les prestations concernées (allocations familiales, allocations de rentrée scolaire et allocation de naissance) et le coût de la vie». Des mesures qui, selon elle, permettront d’«éviter une crise sociale plus grave encore» et aideront «à renforcer le pouvoir d’achat des ménages pour soutenir une reprise économique durable».

(mc/L'essentiel)