Infirmières au Luxembourg, mais pas mercenaires

«Bien sûr, on est contents de la paie qui a presque doublé. Mais la majorité des soignants vont surtout chercher au Luxembourg un confort de travail». Cindy est belge et fait partie des 42 salariés qui ont quitté en 2019 l'hôpital d'Arlon pour le Luxembourg. Une fuite des soignants dénoncée, en pleine crise sanitaire, par des politiques et des hôpitaux en Belgique et en France.

Déjà 70 recrutements et ce n'est pas fini

Interrogée sur le recrutement de personnel soignant, la ministre de la Santé, Paulette Lenert, a indiqué que «70 personnes ont déjà été engagées et d’autres recrutements se préparent». «Il y a un manque de personnel médical dans toute la Grande Région. Il faut un projet commun pour former du personnel qui reste dans la région», a abondé le Premier ministre, Xavier Bettel.

Après la directrice du CHR de Metz-Thionville, le 17 octobre , la députée belge Catherine Fonck a ainsi pointé du doigt, la semaine passée, le fait que «des infirmiers de nos hôpitaux sont recrutés au Grand-Duché de Luxembourg à coup de contrats alléchants».

Mais Cindy, infirmière en soins intensifs au Centre hospitalier de Luxembourg (CHL) refuse l'étiquette de mercenaire, elle qui à l'issue de ses études a tenu à aller travailler dans «l'hôpital de sa région» à Arlon et n'avait pas fait du Luxembourg un eldorado. «Dire que le Luxembourg achète des soignants, c'est une excuse toute faite pour ne pas voir les problèmes. La situation s'est nettement dégradée en Belgique depuis trois ans», constate-t-elle.

Equipes suffisantes

Sans dénigrer un hôpital où elle souligne avoir beaucoup appris, l'infirmière juge que «les équipes n'y sont plus assez nombreuses pour la charge de travail. On est à flux tendu». Ceux qui partent sont durs à remplacer.

Et si passer la frontière implique «un rythme plus lourd, intense et davantage de route», elle a trouvé «une sécurité. Les équipes sont suffisantes et l'on ne fait que ce que l'on doit faire. Il n'y a pas ce sentiment, ce stress, de laisser les collègues dans l'embarras quand ont est pas là. Ou de faire des heures sup' qui n'ont aucun impact sur le fonctionnement».

Le déclic pour elle? Pas le matériel «plus moderne au Luxembourg», ni les horaires «assez similaires» mais les formations. «Je suis formée en continu ici c'est important surtout dans un service aigu comme les soins intensifs». Partie d'Arlon après s'être beaucoup «investie pour tenter d'améliorer les choses mais sans être entendue et pas toujours pour des raisons financières», Cindy souligne l'hypocrisie, dans cette affaire, du réseau hospitalier belge Vivalia, qui recrute lui-même «beaucoup en France».

Donner un coup de main en France

Car la situation n'y est pas meilleure. «Je suis partie pour le salaire et la reconnaissance du métier. Ici, on a aussi plus de responsabilités», note Virginie, une aide-soignante dans un établissement pour personnes âgées de Luxembourg, qui a quitté en 2013 une clinique de Thionville.

«La France doit se réveiller. Quand on voit comme les infirmières bossent et rien n'est fait pour elles. Elles ont dû se battre pour 180 euros d'augmentation en deux fois». Virginie non plus n'a pas le sentiment d'avoir abandonné ses anciens collègues mais a fait ses choix «pour avoir une vie correcte». À mi-temps, elle n'exclut toutefois pas, face à la crise, «d'aller donner un coup de main en France». Si son employeur le permet.

Au-delà des frontières et des clivages, Martin Vrancken, infirmier belge au CHL, a conscience des avantgaes de traviller au Luxembourg appelle lui à plus de reconnaissance dans la société. Il réclame surtout que les efforts des soignants dans cette crise sanitaire ne soient pas oubliés. Pour ne plus jamais entendre: «si tu travailles mal à l'école tu finiras infirmier». «Lors de la première vague on nous applaudissait dans la rue, on nous promettait plein de choses. On a été les oubliés de la post-crise et maintenant on nous demande à nouveau d'être des héros. On assume nos responsabilités mais on se sent un peu oubliés».

(Nicolas Martin/L'essentiel)