366 mineurs ont séjourné au centre de rétention

«La problématique des mineurs dans un milieu privatif de liberté a récemment gagné de l’ampleur au Luxembourg», constate Claudia Monti. Le médiateur et contrôleur externe des lieux privatifs de liberté (CELPL) publie ce jeudi son rapport de suivi sur le centre de rétention (CR) du Findel. «Le CR ne fait pas exception», ajoute-t-elle. Ainsi, 366 mineurs sur 3 068 retenus (11,3%) ont séjourné au CR depuis son ouverture en 2011 (voir tableau ci-dessous), dans l'attente de leur retour vers leur pays d'origine. Dont 125 entre 0 et 5 ans, 94 entre 5 et 10 ans, 90 entre 10 et 15 ans et 57 de 15 à 18 ans.

Source: Contrôle externe des lieux privatifs de liberté

Selon la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire, les mineurs ne peuvent être placés en rétention qu’à titre de mesure de dernier ressort et après qu’il a été établi que d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être appliquées efficacement. En outre, ce placement en rétention doit être d’une durée la plus brève possible et les mineurs non accompagnés quant à eux ne peuvent être placés en rétention que dans des circonstances exceptionnelles.

Limite légale dépassée

Claudia Monti indique avoir pu identifier 30 cas où la durée de séjour d’un mineur a «clairement dépassé» la limite légale en vigueur au moment du séjour du mineur (avec une moyenne de 46,87 jours). «Parmi ces cas, aucune personne ne semble avoir été retenue avec des membres de famille, indique-t-elle. Cependant, deux mineurs ont été retenus trop longtemps lors de deux rétentions successives où chacune dépassait la limite légale».

Le CELPL explique avoir pris directement contact avec la direction du CR pour demander d’éventuelles explications quant à ces constats. Dans un premier temps, il semblerait que les cas détectés aient tous été déclarés majeurs par les examens médicaux réalisés, note Claudia Monti. Le CR serait informé de ces conclusions, mais ne procéderait à aucune mention dans le fichier utilisé pour les statistiques. Par conséquent, le CELPL recommande au CR d’apporter une précision dans le fichier pour qu’il soit directement visible si une analyse médicale a eu lieu et si les résultats de celle-ci ont montré que la personne n’est pas à considérer comme étant mineure.

À noter que la durée moyenne de séjour toutes classes d'âge confondues est égale à 34,5 jours.

Source: Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté

Concernant la nationalité des retenus, on peut constater que tous les pays listés dans le top 10 sont des États africains se situant au nord de l’équateur terrestre ou bien des pays de l’Europe du sud-est, à une exception près: la Géorgie.

Source: Contrôleur externe des lieux privatifs de liberté

Pour rappel, le centre de rétention, situé non loin de l’aéroport, dans une rue latérale de la rue de Trèves, peut héberger un peu plus de 50 personnes: des étrangers venus illégalement au Luxembourg, des personnes dont la demande d’asile a été rejetée et d’anciens détenus qui seront expulsés dans leur patrie après avoir purgé leur peine de prison.

