La dernière analyse des déchets ménagers au Luxembourg, menée en 2018-2019 par l'Administration de l'environnement, avait permis de calculer que 956 tonnes de capsules de café étaient jetées chaque année dans les poubelles grises du pays. Soit environ 54,6 millions de capsules, une hausse de plus d'un tiers par rapport 2013. Et ce malgré les systèmes de collecte séparés dans les magasins qui vendent ces fameuses dosettes. Et l'Administration de l'environnement estime que cette «triste tendance va probablement se poursuivre» dans l'étude menée en ce moment.

Alors, comment rendre mon café moins polluant? Partant de ce constat, l'Administration de l'environnement a édité une fiche analysant les différentes manières de se préparer son petit noir du matin et donnant quelques petits conseils. Ainsi, il est meilleur de préparer juste le café dont vous avez besoin, histoire de ne pas en jeter une fois qu'il est froid. Il est aussi conseillé de vérifier l'efficacité énergétique de sa machine. Petit tour d'horizon des méthodes plus ou moins efficaces pour un café propre.

Les meilleures notes

On est ici dans le fait main. Les cafetières à piston ou les cafetières à expresso (les bonnes vieilles cafetières italiennes) obtiennent la meilleure note possible. Les machines à café semi ou totalement automatiques décrochent aussi une excellente note environnementale. Parmi les meilleurs élèves, on retrouve également les capsules réutilisables en inox qui sont facilement recyclables. Enfin, le café infusé, comme le café turc, par exemple, ne laisse pas non plus beaucoup de déchets dans la nature.

Et toutes ces méthodes présentent un autre avantage: le marc de café peut être valorisé dans la poubelle à déchets organiques, en étant composé ou fermenté. Il ne reste aucun déchet après utilisation, si vous vous débrouillez bien.

Bon élève, mais peut mieux faire

Le café filtre est aussi plutôt écologique. Le café ainsi que le papier du filtre peuvent être facilement compostés. Il faut juste penser à le faire plutôt que de le jeter à la poubelle.

Sous la moyenne

Avec le café en dosettes, on descend d'un cran dans l’efficacité environnementale. Les dosettes en papier peuvent être facilement compostées ou fermentées. Mais pour celles en aluminium, il faut bien séparer le métal du marc de café, pour ramener l'aluminium au centre de recyclage et composter le café. Beaucoup d'efforts à faire, du coup... La note des dosettes baisse encore quand elles sont chacune dans un emballage individuel, surtout en plastique.

Le pire

La cata. La méthode qui obtient de loin la moins bonne note, n'en déplaise à George. Les capsules en plastique biodégradable ne sont que partiellement recyclables. Celles en aluminium peuvent, en théorie, être recyclées. Encore faut-il les ramener chez les vendeurs...

(jw/L'essentiel)