L'appel au traiteur pour le repas de Noël progresse

Au Luxembourg, de plus en plus de personnes ont recours à des traiteurs pour préparer leur repas de Noël. C'est en tous ce que note Jean Diwo, responsable des produits frais et locaux au sein des supermarchés Match et Smatch. «C'est une tendance que l'on remarque depuis plusieurs années, estime-t-il. Les gens au Luxembourg aiment bien se retrouver pour les fêtes, et ne veulent pas perdre trop de temps à la cuisine».

Alors que Match et Smatch n'a pas encore pas de bilan pour cette année, d'autres enseignes notent d'ores et déjà une progression des commandes de plats préparés pour ce Noël 2018 par rapport à l'année dernière : +20% pour De Schnékert et +10% pour Delhaize.

Afin de répondre à cette demande croissante, Oberweis, De Scheikert et Delhaize proposent des menus de Noël complets, des amuses-bouches jusqu'au dessert, en donnant la possibilité au client de les composer comme ils veulent. En parallèle, certains produits se taillent la part du lion cette année : les produits apéritifs, les blocs de foie gras et les zakouskis (hors d’œuvre russe) chez Delhaize, les accompagnements (pommes de terres marinées, gratin dauphinois...), les toasts apéritifs et le gibier au Cora Foetz, les produits du terroir (exemple : viande de porc), la charcuterie et les planches à fromage chez Match et Smatch, les soupes De Schnékert chez Cactus, ou encore le foie gras de canard au torchon à Auchan.

(Olivier Loyens/ L'essentiel)